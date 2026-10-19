© SWAROVSKI OPTIK Vertriebs GmbH

سواروفسكي أوبتيك الكائنة في مدينة أبسام (تيرول) هي جزء من مجموعة سواروفسكي. وتتخصص الشركة النمساوية التي تأسست عام 1949 في تطوير وتصنيع الأجهزة الإلكتروضوئية بعيدة المدى بأعلى دقة. ويُفضِّل المُستخدمون في جميع أنحاء العالم استخدام المناظير والتلسكوبات والمهاديف التلسكوبية والأجهزة الإلكتروضوئية.

يستند نجاح الشركة إلى قدرتها على الابتكار وجودة المنتجات وثبات قيمتها، فضلاً عن تصميمها الوظيفي والجمالي. كما يعد احترام الطبيعة جزءًا أساسيًّا من فلسفة الشركة، وينعكس في الإنتاج النموذجي الصديق للبيئة، والالتزام المستدام في إطار مشروعات مختارة للحفاظ على الطبيعة.

