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SWAROVSKI OPTIK Vertriebs GmbH

حول
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تُعد مجموعة سواروفسكي أوبتيك (SWAROVSKI OPTIK) واحدة من مجموعة سواروفسكي، ومتخصصة في تطوير الأجهزة الإلكتروضوئية بعيدة المدى وتصنيعها بأعلى دقة.

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كيفية التواصل

كيفية التواصل

المركز الرئيسي

SWAROVSKI OPTIK Vertriebs GmbH
Daniel-Swarovski-Straße 70
6067 Absam
النمسا
+4352235110
+4352235116550
info@swarovskioptik.com
http://www.swarovskioptik.com
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حول الشركة

ملف الشركة

سواروفسكي أوبتيك الكائنة في مدينة أبسام (تيرول) هي جزء من مجموعة سواروفسكي. وتتخصص الشركة النمساوية التي تأسست عام 1949 في تطوير وتصنيع الأجهزة الإلكتروضوئية بعيدة المدى بأعلى دقة. ويُفضِّل المُستخدمون في جميع أنحاء العالم استخدام المناظير والتلسكوبات والمهاديف التلسكوبية والأجهزة الإلكتروضوئية.

يستند نجاح الشركة إلى قدرتها على الابتكار وجودة المنتجات وثبات قيمتها، فضلاً عن تصميمها الوظيفي والجمالي. كما يعد احترام الطبيعة جزءًا أساسيًّا من فلسفة الشركة، وينعكس في الإنتاج النموذجي الصديق للبيئة، والالتزام المستدام في إطار مشروعات مختارة للحفاظ على الطبيعة.

صورة المنتج
© SWAROVSKI OPTIK Vertriebs GmbH
فرص التجارية

فرص التجارية

المنتجات الإلكتروضوئية بعيدة المدى

عدسات المراقبة والعدسات المستهدفة

تُستخدم الأجهزة الإلكتروضوئية بعيدة المدى من إنتاج سواروفسكي أوبتيك في أي مهمة تتطلب أعلى مستوى من الموثوقية ودقة قصوى: في شركات الأمن والمراقبة، أو في حماية الحدود، أو للاستخدام من قِبَل الوحدات الخاصة والشرطة.

صورة المنتج
© SWAROVSKI OPTIK Vertriebs GmbH