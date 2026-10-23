البعثة التجارية النمساوية لقطاع التعدين والمعادن إلى الرياض

تعرّفوا على الشركات النمساوية المشاركة في البعثة التجارية النمساوية لقطاع التعدين والمعادن في الرياض، المملكة العربية السعودية!

تجمع البعثة التجارية النمساوية لقطاع التعدين والمعادن نخبة من الشركات النمساوية المتخصصة في تقديم التقنيات المتقدمة والحلول المبتكرة والخبرات الرائدة في مجالات التعدين ومعالجة المعادن والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.

تُعد هذه البعثة فرصة مميزة للشركات السعودية وقادة القطاع والجهات المعنية للتواصل المباشر مع الشركات النمساوية، واستكشاف فرص الشراكة والتعاون، والتعرّف على أحدث التقنيات والحلول المبتكرة في قطاع التعدين والمعادن.





ومن خلال اجتماعات الأعمال الثنائية (B2B)، وفعاليات التواصل، وتبادل الخبرات، تهدف البعثة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين النمسا والمملكة العربية السعودية، ودعم تطوير قطاع التعدين بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.





ندعو الشركات السعودية والجهات المهتمة إلى لقاء الوفد النمساوي في الرياض، وتبادل الخبرات، واستكشاف فرص جديدة للتعاون التجاري والاستثماري.





معاً نحو تعزيز الشراكات النمساوية السعودية والمساهمة في بناء مستقبل أكثر ابتكاراً واستدامة لقطاع التعدين والمعادن!