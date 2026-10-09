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Acredia Versicherung AG

Краткая информация
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55%-ная доля рынка и общий объем портфеля в 29,9 млрд. евро: ACREDIA – ведущая австрийская компания по страхованию кредитов, которая защищает права требования внутри страны и за рубежом. Она отслеживает риски для своих страхователей и приходит на помощь, когда клиент не может заплатить.

Оборот группы ACREDIA ...

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