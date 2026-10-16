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BHDT GmbH

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Как связаться

Штаб-квартира

BHDT GmbH
Werk-VI-Straße 52
8605 Kapfenberg
Австрия
+4338623030
+4338623034
office@bhdt.at
http://www.bhdt.at
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