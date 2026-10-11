Binder + Co AG
Краткая информация
Binder+Co является одним из ведущих в мире специалистов в области разработки и производства специальных машин и комплектных установок для измельчения, просеивания, сушки, сортировки, обработки мокрым способом, термической обработки, а также упаковки и паллетирования сыпучих материалов всех видов.
Binder+Co является одним из ведущих в мире специалистов в области разработки и производства специальных машин и комплектных установок для измельчения, просеивания, сушки, сортировки, обработки мокрым способом, термической обработки, а также упаковки и паллетирования сыпучих материалов всех видов.
Предприятие из ...
Как связаться
Как связаться
Штаб-квартира
Binder + Co AG
Grazer Straße 19 - 25
8200 Gleisdorf
Австрия
8200 Gleisdorf
Австрия