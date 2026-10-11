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Binder + Co AG

Краткая информация
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Binder+Co является одним из ведущих в мире специалистов в области разработки и производства специальных машин и комплектных установок для измельчения, просеивания, сушки, сортировки, обработки мокрым способом, термической обработки, а также упаковки и паллетирования сыпучих материалов всех видов.

Предприятие из ...

Отрасль

Как связаться

Как связаться

Штаб-квартира

Binder + Co AG
Grazer Straße 19 - 25
8200 Gleisdorf
Австрия
+4331128000
+433112800300
office@binder-co.at
http://www.binder-co.com
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