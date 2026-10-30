Binderholz GmbH
Краткая информация
Лесопильное предприятие binderholz является комплексным поставщиком изделий из массива древесины и инновационных строительных решений.
Лесопильное предприятие binderholz является комплексным поставщиком изделий из массива древесины и инновационных строительных решений.
Ассортимент продукции из массива древесины простирается от пиломатериалов, профилированного бруса, однослойных и многослойных клееных деревянных панелей до клееного бруса и ...
Как связатьсяНазад Вперед
Как связаться
Штаб-квартира
Binderholz GmbH
Zillertalstraße 39
6263 Fügen
Австрия
6263 Fügen
Австрия
Binderholz GmbH
Gewerbegebiet 2
5113 Sankt Georgen bei Salzburg
Австрия
5113 Sankt Georgen bei Salzburg
Австрия