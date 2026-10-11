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E. Hawle Armaturenwerke GmbH

Краткая информация
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Hawle, основанное в 1948 году семейное предприятие, является мировым лидером в производстве тяжелой арматуры. Hawle Austria Group выпускает надежную, высококачественную арматуру для систем водоснабжения и водоотведения с соблюдением европейских норм и еще более строгих стандартов.

Уникальная 10-летняя гарантия ...

Отрасль

Как связаться

Как связаться

Штаб-квартира

E. Hawle Armaturenwerke GmbH
Wagrainer Straße 13
4840 Vöcklabruck
Австрия
+43767272576
hawle@hawle.at
http://www.hawle.com
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