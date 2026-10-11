Frauscher Sensortechnik GmbH
Краткая информация
Компания Frauscher Sensortechnik предлагает своим клиентам в железнодорожном секторе широкий ассортимент многократно проверенных во всем мире путевых компонентов, электронных элементов с высокой степенью эксплуатационной готовности, инновационных программных решений и индивидуального обслуживания в течение всего срока ...
Как связаться
Как связаться
Штаб-квартира
Frauscher Sensortechnik GmbH
Gewerbestraße 1
4774 St.Marienkirchen/Schärding
Австрия
4774 St.Marienkirchen/Schärding
Австрия