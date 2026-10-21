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Gebauer & Griller Kabelwerke Gesellschaft m.b.H.

Краткая информация
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GG Group лидирует в области передачи энергии и данных. Со страстью.

Отрасль

Как связаться

Как связаться

Штаб-квартира

Gebauer & Griller Kabelwerke Gesellschaft m.b.H.
Muthgasse 36
1190 Wien
Австрия
+431360200
GGcomms@gg-group.com
https://www.gg-group.com/
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