H+H SYSTEM GmbH
Краткая информация
H + H SYSTEM обеспечивает наглядное и компактное разделение медикаментов, лабораторных принадлежностей и мелких предметов любого вида. Гибкие перегородки легко и быстро перемещаются и в отличие от жестких встроенных систем сразу адаптируются под занимаемую площадь.
H + H SYSTEM обеспечивает наглядное и компактное разделение медикаментов, лабораторных принадлежностей и мелких предметов любого вида. Гибкие перегородки легко и быстро перемещаются и в отличие от жестких встроенных систем сразу адаптируются под занимаемую площадь.
H + H поставляет готовые к установке алюминиевые ...
Как связаться
Как связаться
Штаб-квартира
H+H SYSTEM GmbH
Wolfgangerstraße 32
5350 Strobl
Австрия
5350 Strobl
Австрия