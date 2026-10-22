Head Sport GmbH
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Штаб-квартира
6921 Kennelbach
Австрия
Профиль компании
С 1950 года HEAD является синонимом инновационного дизайна, технического совершенства и страсти к спорту. Продукция HEAD реализуется под международными брендами:
• HEAD (товары для зимних и ракеточных видов спорта, плавания)
• PENN (мячи для тенниса и ракетбола)
• TYROLIA (горнолыжные крепления)
• MARES/SSI/rEvo (снаряжение для дайвинга и обучение дайвингу)
• LiveAboard (дайвинг-туры)
• ZOGGS (товары для плавания)
• INDIGO (снаряжение для горных лыж и сноуборда)
• AQUALUNG (товары для дайвинга и сноркелинга).
Деловые возможности
HEAD ЛЫЖИ / БОТИНКИ / КРЕПЛЕНИЯ – ВЫСОЧАЙШЕЕ КАЧЕСТВО ДЛЯ ПРОКАТА И ПРОДАЖИ
Профессиональная дистрибьюторская сеть HEAD обеспечивает надежную и бесперебойную поставку продукции HEAD, а также предлагает дилерам и прокатным организациям высочайший уровень обслуживания и поддержки.
HEAD олицетворяет собой продуманные решения для проката лыж и высококачественную продукцию для торговли. Многие крупнейшие мировые прокатчики лыжного снаряжения доверяют HEAD и пользуются опытом и знаниями, накопленными HEAD за многие годы сотрудничества с международными партнерами по прокату.