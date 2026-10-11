ILF Consulting Engineers
Группа ILF – это международная, полностью независимая инженерно-консалтинговая компания, которая оказывает поддержку своим клиентам в успешной реализации технически сложных и амбициозных промышленных и инфраструктурных проектов.
Компания ищет: Клиентов
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Филиалы в этой стране
100007 Tashkent
Узбекистан
Штаб-квартира
6063 Rum
Австрия
1030 Wien
Австрия
Профиль компании
Группа ILF – это международная, полностью независимая инженерно-консалтинговая компания, которая оказывает поддержку своим клиентам в успешной реализации технически сложных и амбициозных промышленных и инфраструктурных проектов. В более чем 45 офисах группы компаний ILF на шести континентах работают свыше 3 500 высококвалифицированных сотрудников.
Такое сочетание местного присутствия и международного опыта позволяет максимально удовлетворять потребности клиентов.
Спектр услуг компании включает консультирование, планирование, управление проектами и множество дополнительных услуг.
Деловые возможности
Глобальный опыт в устойчивых промышленных и энергетических проектах
ILF оказывает своим клиентам поддержку в основных бизнес-сегментах «Энергетика и защита климата», «Вода и окружающая среда», «Транспорт и городские районы», а также «Ресурсы и устойчивая промышленность», для достижения ими своих амбициозных целей, направленных на ускорение перехода на альтернативные источники энергии, внедрение необходимых изменений для перехода к мобильности, рациональное и эффективное использование ресурсов, а также на улучшение всего промышленного сектора.