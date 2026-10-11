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ILF Consulting Engineers

Краткая информация
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Группа ILF – это международная, полностью независимая инженерно-консалтинговая компания, которая оказывает поддержку своим клиентам в успешной реализации технически сложных и амбициозных промышленных и инфраструктурных проектов.

Компания ищет: Клиентов

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Как связаться

Филиалы в этой стране

ILF Consulting Engineers - Uzbekistan Office
Mirzo Ulugbek Street 32A
100007 Tashkent
Узбекистан
+99897 141 97 98
info.uzb@ilf.com
www.ilf.com
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Штаб-квартира

О компании

Профиль компании

Группа ILF – это международная, полностью независимая инженерно-консалтинговая компания, которая оказывает поддержку своим клиентам в успешной реализации технически сложных и амбициозных промышленных и инфраструктурных проектов. В более чем 45 офисах группы компаний ILF на шести континентах работают свыше 3 500 высококвалифицированных сотрудников.

Такое сочетание местного присутствия и международного опыта позволяет максимально удовлетворять потребности клиентов.

Спектр услуг компании включает консультирование, планирование, управление проектами и множество дополнительных услуг.

Деловые возможности

Деловые возможности

Глобальный опыт в устойчивых промышленных и энергетических проектах

ILF оказывает своим клиентам поддержку в основных бизнес-сегментах «Энергетика и защита климата», «Вода и окружающая среда», «Транспорт и городские районы», а также «Ресурсы и устойчивая промышленность», для достижения ими своих амбициозных целей, направленных на ускорение перехода на альтернативные источники энергии, внедрение необходимых изменений для перехода к мобильности, рациональное и эффективное использование ресурсов, а также на улучшение всего промышленного сектора.

Контакты для заинтересованных лиц:

Mr. Ivan Circelli | Managing Director ILF Kasachstan LLC
+7 712 276 65 95
ivan.circelli@ilf.com
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