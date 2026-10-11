Münzer Bioindustrie GmbH
Как связаться
Штаб-квартира
8261 Sinabelkirchen
Австрия
1220 Wien
Австрия
Профиль компании
Münzer Bioindustrie GmbH — это находящийся в частной собственности, многопрофильный концерн со штаб-квартирой в Австрии. Спектр услуг включает утилизацию жидких отходов, сбор и переработку отработанных растительных масел для производства биодизеля, очистку промышленных установок, а также переработку кабелей и электротехнических отходов. Основанная в 1991 году семейная компания является одной из крупнейших по сбору и дистрибьюции отработанных растительных масел в Европе. Münzer управляет крупнейшим в стране заводом по производству биодизеля в нефтяном порту Лобау в Вене. Основной целью компании является декарбонизация транспортного сектора. Более 800 сотрудников на трех континентах обеспечили оборот в размере более 360 млн евро в 2024-2025 финансовом году.
Деловые возможности
Из отходов в энергию
Münzer постоянно ищет новых партнеров и возможности сотрудничества в области сбора отработанного растительного масла. Работая в рамках экономики замкнутого цикла, Münzer перерабатывает отработанное растительное масло в экологически чистое биодизельное топливо, тем самым способствуя декарбонизации транспортного сектора.
Кроме того, компания Münzer всегда заинтересована в новых формах сотрудничества в области передового сырья. Münzer приветствует обмен опытом с компаниями, которые занимаются сбором и поставкой подходящих отходов и сырья.