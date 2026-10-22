Plasser & Theurer, Export von Bahnbaumaschinen, Gesellschaft m.b.H.
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Штаб-квартира
1010 Wien
Австрия
4021 Linz
Австрия
Профиль компании
Австрийское семейное предприятие Plasser & Theurer уже более 70 лет устанавливает стандарты в строительстве рельсовых путей. Будучи новатором в области железнодорожного строительства, предприятие уже поставило 17 800 машин в 110 стран. Ассортимент машин охватывает практически все технологические процессы, необходимые для текущего содержания, строительства и реконструкции железнодорожных путей. В области глобального сервисного обслуживания предприятие обеспечивает десятилетний срок службы техники совместно с 22 компаниями-партнерами. Простота управления на базе искусственного интеллекта, комплексные решения и экологически чистые приводы характеризуют новую продукцию предприятия.
Деловые возможности
Экспорт железнодорожно-строительной техники
Plasser & Theurer предлагает машины и парки машин для следующих задач по строительству и техническому содержанию железнодорожных путей:
• Подбивка
• Распределение и планировка щебня
• Стабилизация и уплотнение
• Очистка щебеночного основания
• Восстановление земляного полотна
• Логистика перевозки материалов
• Реконструкция и строительство путей
• Реконструкция и строительство стрелочных переводов
• Мобильная обработка рельсов
• Измерительные работы
• Сооружение контактной сети
• Текущее содержание путей с использованием моторной дрезины
• Специальные задачи.