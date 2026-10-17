Snowsports GmbH – Snowsports Academy — инновационная австрийская компания, которая специализируется на обучении и повышении квалификации инструкторов по горным лыжам и сноуборду, на разработке международных проектов в области зимних видов спорта, а также на профессиональном консультировании в сфере зимнего спортивного туризма.

Основные направления деятельности:

• Обучение австрийских инструкторов по горным лыжам и сноуборду на немецком и английском языках;

• Консультирование и разработка проектов по продвижению зимних видов спорта;

• Альтернативные концепции развития зимних видов спорта в городской среде;

• Обучение в Австрии или на международной площадке партнера проекта.

Как компетентный партнер с 50-летним опытом работы в индустрии зимних видов спорта, компания придает особое значение качеству и увлеченности при сотрудничестве с партнерами проекта.

Мартин Долецаль - CEO, Йоханн Райзенбергер - COO © Snowsports Academy