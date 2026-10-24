STRABAG AG
Краткая информация
Бизнес-подразделение «Водные технологии» компании STRABAG специализируется на строительстве очистных сооружений для сточных вод и питьевой воды, а также простых очистных сооружений для твердых отходов, включая строительство и закрытие соответствующих полигонов в странах ЦВЕ/ЮВЕ, а также в отдельных странах за ...
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Штаб-квартира
STRABAG AG
Donau-City-Straße 9
1220 Wien
Австрия
1220 Wien
Австрия
STRABAG AG
Ortenburgerstraße 27
9800 Spittal an der Drau
Австрия
9800 Spittal an der Drau
Австрия
STRABAG AG
Wiener Straße 24
3382 Loosdorf
Австрия
3382 Loosdorf
Австрия
STRABAG AG
Westbahnstrasse 62/1
4614 Marchtrenk
Австрия
4614 Marchtrenk
Австрия