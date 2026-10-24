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STRABAG AG

Краткая информация
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Бизнес-подразделение «Водные технологии» компании STRABAG специализируется на строительстве очистных сооружений для сточных вод и питьевой воды, а также простых очистных сооружений для твердых отходов, включая строительство и закрытие соответствующих полигонов в странах ЦВЕ/ЮВЕ, а также в отдельных странах за ...

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