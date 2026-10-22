Tiroler Rohre GmbH (TRM) разрабатывает, производит и поставляет на рынок высококачественные трубные и свайные системы из высокопрочного чугуна для транспортировки воды и специального подземного строительства.

Продукция отличается высокой производительностью, прочностью и надежностью. Она обладает особыми экологическими и экономическими преимуществами. Благодаря свойствам высокопрочного чугуна и обширному опыту в различных областях применения продукции, компания Tiroler Rohre GmbH способна справляться даже с экстремальными задачами.

Области применения высокопрочных трубных систем разнообразны:

• Снабжение питьевой водой;

• Отвод сточных вод;

• Турбинные трубопроводы;

• Системы искусственного оснежения;

• Противопожарные водопроводы;

• Бестраншейные методы прокладки.