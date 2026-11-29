Внешнеторговые компании Австрии на протяжении многих десятилетий обладают опытом колоссального ноу-хау мировых рынков. Они могут оказаться очень полезными при осуществлении экспортных и импортных сделок. Транзитная торговля, что означает связь двух рынков посредством Австрийской компании, приобретает все большее значение.
Торговые фирмы Австрии особенно отличает детальное знание рынков Средней и Восточной Европы. Разумеется, внешнеторговые компании представлены практически на всех рынках мира. Высокая гибкость при доставке товаров в любую желаемую точку, а также предоставление соответствующего ноу-хау, делает внешнеторговые предприятия Австрии надежными и желанными партнерами.
Именно внешняя торговля Австрии – это истинная история успеха. В 2006 году как в экспорте, так и в импорте появилась возможность превзойти рубеж в 100 млрд. Евро. Каждое третье рабочее место существует прямо или косвенно в сфере внешней торговли. Федеральное Объединение внешней торговли оценивает долю внешнеторговых компаний в общей доле импорта в 30%. Доля торговых фирм в экспорте также находится в пределах 30%. На предстоящие годы Федеральное Объединение внешней торговли также расчитывает на прирост, который внесет хороший вклад в транзитную торговлю.
По оценке Федерального Объединения внешней торговли значение транзитной торговли при создании стоимости для Австрии находится приблизительно в объеме 2 – 3 млрд. Евро. Ноу-хау внешнеторговых компаний Австрии является существенным вкладом в успех Австрийского экспорта.
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Новый и, возможно также, трудный путь лучше всего пройти с опытным партнером. Партнерство и кооперация с Австрийским внешнеторговым предприятием при обработке экспортных рынков во многих случаях является наиболее рациональной экономической альтернативой непосредственной разработке собственного рынка.
Сотрудничество с внешнеторговой компанией Австрии предоставляет национальным и международным производителям многочисленные преимущества:
- минимизация рисков при освоении и анализе рынка
- использование по наименее затратным ценам приобретенных в течение многих лет торговых ноу-хау
- преодоление дистанции и временного различия на рынках
- знание и использование финансовых стратегий и логистики
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