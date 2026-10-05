Транспорт и перевозки

Правила дорожного движения и дорожные знаки в Австрии, в общем, соответствуют правилам в остальных странах Европы. В Австрии на всех автобанах и скоростных трассах существует Оплата пошлины.
Положения для автомобильного транспорта
Иностранное водительское удостоверение на управление автомобилем в Австрии действительно один год. В Австрии признаны водительские удостоверения всех стран Европейского экономического пространства и государств-участников ЕС. Путешественникам из других стран необходимо иметь международное водительское удостоверение, если с данной страной не заключено соответствующее Соглашение. В ином случае достаточно предъявить немецкий перевод национального водительского удостоверения. Информацию об этом Вы получите в местных автомобильных клубах ÖAMTC и ARBÖ. Иностранные автомобили должны иметь национальные отечественные знаки на задней части автомобиля.
При въезде кроме находящегося в баке горючего Вы можете иметь при себе дополнительные 10 л в резервной канистре без оплаты налогов. Путешественники, не проживающие в Европейском Союзе, могут использовать свой автомобиль в личных целях без оплаты налогов и оформления в течение 6 месяцев в пределах ЕС. Легковой автомобиль должен быть вывезен обратно в неизменном состоянии сразу же после окончания поездки.
Ограничения скорости
Предельные скорости (если дорожным знаком не указано иначе):
Легковой автотранспорт и мотоциклы:
- на дорогах открытой местности: 100 км/час
- на автобанах: 130 км/час
- в населенных пунктах: между табличками - указателями: 50 км/час
Автомашина для кемпинга до 3.500 кг:
- населенные пункты 50 км/час
- дороги открытой местности 100 км/час
- автобаны 130 км/час
Автомашины с легкими прицепами (до 750 кг, автомобили-тягачи с максимально допустимым общим весом до 3,5 т):
- населенные пункты 50 км/час
- автобаны и дороги открытой местности: 100 км/час
Автомашины с прицепами свыше 750 кг (тягач и прицеп вместе с максимально допустимым общим весом 3,5 т):
- населенные пункты 50 км/час
- дороги открытой местности: 80 км/час
- автобаны: 100 км/час
Автобусы:
- населенные пункты 50 км/час
- дороги открытой местнности 80 км/ча
- автобаны 100 км/час (с 22.00 и 5.00 часов только 90 км/час на определенных автобанах).
Обязательная аварийная полоса движения
С 1 января 2012 года все участники дорожного движения в Австрии обязаны формировать аварийные полосы для проезда аварийно-спасательных служб при возникновении пробок на автомагистралях и скоростных шоссе. Аварийные полосы движения позволяют аварийно-спасательным службам прибыть быстрее на место происшествия.
Сигнальный предупредительный жилет
На улицах Австрии в открытых местностях существует обязанность использовать сигнальный предупредительный жилет. Это значит, что водители должны всегда возить с собой отражающий сигнальный предупредительный жилет, и использовать его при несчастном случае или аварии при выходе на проезжую часть. Речь идет, таким образом, о двух обязанностях, за неисполнение которых водитель может быть оштрафован дважды. В ходе рейдов по безопасности дорожного движения могут проводиться проверки наличия сигнального жилета.
Дети в автомобиле
Дети младше 14 лет, ростом менее 150 см , могут перевозиться только в соответствующих детских сиденьях. В легковых автомобилях и грузо - пассажирских автомобилях (также в так называемых "микроавтобусах") только 1 ребенок может располагаться на 1 сидячем месте, при этом оно должно быть правильно укреплено согласно возрасту и росту.
Алкогольное опьянение за рулем
В Австрии предельно допустимое значение содержания алкоголя в крови составляет 0,5 промилле. При превышении этой границы назначаются денежные штрафы, при определенных обстоятельствах возможно даже лишение водительских прав.
Ремни безопасности
Использование ремней безопасности в Австрии является обязательным.
Телефонные разговоры в автомобиле
Во время вождения автомашины разговоры по телефону можно вести только используя устройства телефонной связи без использования рук. Оно должно быть смонтировано таким образом, чтобы все элементы обслуживались одной рукой и не мешали водителю.
Инструкции для мотоциклистов
Ношение защитных шлемов на одноколейных транспортных средствах является в Австрии обязательным. Во время движения мотоциклисты обязаны включать фары ближнего света даже днем. Использование виньеток (стикеров) обязательно.
Топливо
В Австрии на всех бензоколонках предлагается нормальный неэтилированный бензин с октановым числом 91, а также Евро-супер (неэтилированный бензин с октановым числом 95) и супер плюс (неэтилированный бензин с октановым числом 98). Продажа этилированного бензина в Австрии запрещена, для транспортных средств без катализатора, тем не менее, на бензоколонках доступен наполнитель (присадки).
Транспортное происшествие, поломка
При транспортных происшествиях с пострадавшими необходимо безотлагательно сообщить в полицию, при материальном ущербе только тогда, когда взаимная идентификация не доказывается. ÖAMTC и ARBÖ дежурят круглосуточно , аварийная служба может использоваться каждым автомобилистом (для жителей вне ЕС за оплату).
|Телефонные номера экстренного вызова (без набора кода)
|Экстренный вызов в Европе
|112
|Пожарная служба
|122
|Полиция
|133
|Служба спасения/Скорая помощь
|144
|Радиослужба - вызов врача
|141
|Служба спасения в горах
|140
|Автомобильная служба-аварийная служба
|120
|ARBÖ - техническая служба
|123
Дорожные новости
Радиопередатчик Ö3 сообщает информацию о транспорте во всей Австрии, а также об основных трассах соседних государств каждые пол часа. В критических экстренных ситуациях - например, при столкновениях - происходит немедленное приостановление радиопрограммы и прямое включение во все другие радиостанции ОРФ.
Круглые сутки транспортные сообщения могут быть переданы по номеру телефона 0 800 600 601 (бесплатно на всей территории Австрии). Актуальные транспортные сообщения могут также передаваться по платному номеру сервиса 0900 600 600. Более подробную информацию можно получить: oe3.ORF.at.
Austrian Airlines - крупнейший австрийский авиаперевозчик, который управляет глобальной маршрутной сетью, включающей почти 130 направлений. Особой плотностью маршрутная сеть характеризуется в Центральной и Восточной Европе. Austrian Airlines входит в состав Lufthansa Group и является членом Star Alliance.Услуги воздушного сообщения
Информация Воздушное сообщение.
Международные вылеты осуществляются из аэропортов
Между этими аэропортами имеются также ежедневное местные рейсы.
Центральное справочное бюро воздушных сообщений: +43 1 7007 22233
Челночное сообщение с аэропортом Вены
«Сити Эапорт Трейн СиЭйТи» связывает аэропорт Вены с центром города в течение 16 минут (вокзал Вена-Средний): Расписание движения
Вы найдете расписания и тарифы на автобусы до аэропорта Вены (Vienna Airport Lines) Начальная страница аэропорта Вена, а также сведения о городских электричках, такси, об аренде автомобилей и челночном сервисе.
Австрийские железные дороги (ÖBB) и WESTbahn предлагают привлекательные варианты билетов для путешествия по Австрии на поезде.
Вы знали, что Вы можете взять с собой свой автомобиль или мотоцикл на поезд, тем самым избежав утомительной поездки по автобану?
Trenuri zilnice care transportă şi autoturismele.
Автопоезд Тауэрн ÖBB перевезет Ваш автомобиль или мотоцикл через тоннель Тауэрн (Бёкштайн – Мальниц - Оберфеллах, 12 км).
Более подробную информацию, включая условия перевозки и правила техники безопасности, предлагает брошюра «Автопоезд Тауэрн» (PDF, 0.7MB) .Информация
Подробное расписание и бронирование на сайте Австрийские железные дороги (ÖBB) , по телефону АЖД 43 5 1717, в кассах продаж проездных билетов на вокзале или в туристических бюро и автомобильных клубах.
Если Вы хотите открыть для себя Австрию, Вы можете выбирать из множества транспортных средств. Осведомитесь о следующих возможностях комфортной поездки.
Водный транспорт
Различные перевозчики на Дунае предлагают услуги на различных участках маршрутов. Исходя из этого, на озерах Австрии предлагаются регулярные перевозки и туристические поездки.
Информацию можно получить :
Автобусное сообщение
Почтовый автобус ÖBB ежедневно обслуживает с помощью 800 линий 21.200 автобусные остановки по всей Австрии. Почти до любого туристического объекта можно добраться автобусом.
Информация о сети общественных автобусов в Австрии
Такси
Такси в более крупных городах официально оборудованы эталонным таксометром. тариф рассчитывается как по километражу, так и по времени. Информация о такси в Вене
При поездках из Вены в аэропорт (пожалуйста, сразу заказывайте "такси аэропорта") к стоимости проезда приплюсовывается сумма примерно 18 Евро для возврата на такси.
Такси аэропорта - это собственные такси, предусмотренные только для поездок в/из аэропорта, которые ждут пассажиров в аэропорту Швехат. Они должны заказываться заранее, цена постоянная (включая багаж) без наценки холостой пробег.
Фуникулеры
В Австрии функционируют примерно 3.000 Канатные подвесные дороги, кресельные канатные подъемники и буксирные лифты Многие из них поднимаются до высоты 3.000 м.