Печатные средства массовой информации
Ведущие ежедневные газеты в Австрии с экономическим доходом:
Ведущие экономические журналы
Все ведущие издательства предлагают наряду с печатной версией также версию в режиме «он-лайн».
Ежедневная газета «Нойе Кронен Цайтунг» с самым высоким тиражом (степень распространения 20,9%), за ней следуют „Heute“, „Kleine Zeitung“, „Der Standard", „Österreich" и „Kurier“.
Радио и телевидение
Наряду с радиостанциями общественно-правового Австрийского радио ( ORF ) особенно в густонаселенных центрах работают многочисленные частные радиостанции.
6 национальных телевизионных канала проводят вещание с Австрийского радио (ORF eins, ORF2, ORF III Kultur, ORF SPORT +, 3sat und ORF 2 Europe). ATV, PULS 4 и Servus TV — частные телеканалы, транслирующиеся по всей стране. Кроме того, имеются несколько региональных телекомпаний. Существенную долю имеют государственные и частные иностранные телекомпании, программы которых широко распространенны в Австрии.
|Доли рынка ведущих телекомпаний (2025 год)
|ORF2
|20,8 %
|ORFeins
|10,8 %
| ServusTV
|4,7 %
|ZDF
|4,5 %
|RTL
|3,7 %
| VOX
|3,6 %
|ARD
|3,1 %
| PULS 4
|2,7 %
| ATV
|2,6 %
|SAT.1
|2,3 %
|PRO7
|2,3 %