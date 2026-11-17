С 3 по 5 ноября 2026 года высокопоставленная австрийская деловая делегация посетила Ашхабад, в рамках официальной торгово-экономической миссии, сопровождаемой членами Федерального совета Австрии во главе с Президентом Федерального совета Австрийского парламента г-жа Кристина Шварц-Фукс. Миссия объединила представителей 13 австрийских компаний и продемонстрировала серьёзную заинтересованность Австрии в расширении экономического сотрудничества с Туркменистаном и поиске новых возможностей для бизнеса и инвестиций.

Личная встреча Президента Туркменистана с г-жой Кристиной Шварц-Фукс, а также серия переговоров высокого уровня с руководителями государственных органов Туркменистана подчеркнули важность, которую обе страны придают дальнейшему укреплению двусторонних отношений. Австрийская делегация также встретилась с председателем Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гулмановой, а также с министрами иностранных дел, культуры и финансов и руководителем железнодорожной отрасли страны. Основное внимание в ходе переговоров было уделено раскрытию значительного потенциала сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, сельского хозяйства, транспорта и логистики, а также науки, образования и других областей, представляющих взаимный интерес. Обе стороны подтвердили свою приверженность дальнейшему развитию традиционно дружественного партнёрства между Туркменистаном и Австрией и определили конкретные возможности для углубления экономического взаимодействия и расширения деловых связей между австрийскими и туркменскими партнёрами.

Экономическое сотрудничество находилось в центре внимания на протяжении всей миссии. В состав австрийской делегации вошли представители ведущих компаний, таких как Liebherr, Andritz, Hoerbiger, Askin, Gertner, REMA Tip Top и Heidelberger Druckmaschinen, представляющих широкий спектр промышленной и технологической компетенции.

Парламентская дипломатия была отмечена как важная основа для расширения экономических связей. Обе стороны подчеркнули роль межпарламентских групп дружбы, институционального диалога и обмена законодательным опытом в создании благоприятных условий для торговли и инвестиций.

Способствуя развитию сотрудничества в стратегически важных отраслях, стимулируя инвестиции и укрепляя институциональные партнёрства, обе страны создают новые возможности для устойчивого экономического роста и долгосрочного процветания. Визит в Ашхабад стал ещё одним важным шагом на пути укрепления дружественных связей, партнёрства и экономического сотрудничества между Туркменистаном и Австрией.

Для получения дополнительной информации о нашем мероприятии, пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте almaty@advantageaustria.org или по телефону +7 727 225 14 86.