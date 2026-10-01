Expo The Student World 2026

El 27 de octubre de este año la Oficina Comercial de la Embajada de Austria contará con la participación de universidades austríacas en la expo “The Student World”, la cual es organizada por FPP EDU Media.

De 2000 a 2019, el número de estudiantes mexicanos que se han ido al extranjero se ha casi duplicado, pasando de 16,000 a 35,000 estudiantes. De estos últimos, el 37% estudiaron en un país europeo. Tras estancarse durante la pandemia, se espera que para el 2030, esta cifra crezca hasta alcanzar los 50,000 estudiantes.

El sistema educativo austriaco ofrece una amplia gama de instituciones educativas - 70 universidades con más de 350,000 estudiantes, 25 % de ellos del extranjero. Los estudiantes pueden elegir entre universidades públicas, universidades de Ciencias Aplicadas - las cuales tienen un enfoque a la aplicación práctica – y universidades privadas.

Austria no solo ofrece universidades e instituciones educativas que se encuentran entre las mejores del mundo, sino que también es uno de países más bonitos y seguros que existen. Gracias a su estabilidad, su buena infraestructura, su buen sistema de salud, y su amplia oferta de actividades culturales y de entretenimiento, Viena - la capital de Austria - ha obtenido por varios años consecutivos el primer lugar como la mejor ciudad del mundo para vivir (2022 Global Liveability Index - The Economist Intelligence Unit / Mercer quality of living study 2010-2019).





Lugar de la expo: Hotel Sheraton Maria Isabel, Paseo de la Reforma 325, Delegación Cuauhtemoc

Fecha y hora: Martes, 27 OCT · 17h a 20h

Enlace para registrarse: The Student World América Latina, Mexico City