Expo The Student World 2026
De 2000 a 2019, el número de estudiantes mexicanos que se han ido al extranjero se ha casi duplicado, pasando de 16,000 a 35,000 estudiantes. De estos últimos, el 37% estudiaron en un país europeo. Tras estancarse durante la pandemia, se espera que para el 2030, esta cifra crezca hasta alcanzar los 50,000 estudiantes.
El sistema educativo austriaco ofrece una amplia gama de instituciones educativas - 70 universidades con más de 350,000 estudiantes, 25 % de ellos del extranjero. Los estudiantes pueden elegir entre universidades públicas, universidades de Ciencias Aplicadas - las cuales tienen un enfoque a la aplicación práctica – y universidades privadas.
Austria no solo ofrece universidades e instituciones educativas que se encuentran entre las mejores del mundo, sino que también es uno de países más bonitos y seguros que existen. Gracias a su estabilidad, su buena infraestructura, su buen sistema de salud, y su amplia oferta de actividades culturales y de entretenimiento, Viena - la capital de Austria - ha obtenido por varios años consecutivos el primer lugar como la mejor ciudad del mundo para vivir (2022 Global Liveability Index - The Economist Intelligence Unit / Mercer quality of living study 2010-2019).
Lugar de la expo: Hotel Sheraton Maria Isabel, Paseo de la Reforma 325, Delegación Cuauhtemoc
Fecha y hora: Martes, 27 OCT · 17h a 20h
Enlace para registrarse: The Student World América Latina, Mexico City
Conozca a 11 empresas austriacas
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Empresas participantes
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Diplomatische Akademie Wien / Vienna School of International Studies
La Escuela Diplomática de Viena (Diplomatische Akademie Wien) es una institución educativa de posgrado que prepara a graduados/as de todas las especialidades, con título de bachiller como mínimo, para ocupar puestos directivos internacionales.
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FH OÖ Management GmbH
La Universidad de Ciencias Aplicadas de Alta Austria (FH OÖ), con alrededor de 5 700 estudiantes, es la mayor universidad de ciencias aplicadas de Austria; en las facultades de Hagenberg, Linz, Steyr y Wels ofrece actualmente más de 60 carreras de grado y estudios de máster en las áreas más diversas.
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