Cata de vinos austriacos

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Austria es una de las regiones vinícolas más fascinantes de Europa. Con una tradición vitivinícola que se remonta a la Edad de Bronce, el país combina siglos de historia y tradición con innovación, sostenibilidad y una marcada identidad propia.

En los últimos años, los vinos austriacos han despertado un interés creciente entre los consumidores mexicanos. Su atractivo se debe, entre otros factores, a la diversidad de sus regiones vitivinícolas, sus variedades de uva autóctonas, la riqueza de sus suelos y un estilo de vinificación que apuesta por la calidad y la autenticidad.

Entre las variedades más representativas destacan Grüner Veltliner, Zweigelt, Blaufränkisch, Rotgipfler, Roter Veltliner y Sankt Laurent. A ellas se suma una gran diversidad de terroirs, reflejada en las 18 denominaciones DAC (Districtus Austriae Controllatus), que ponen en valor las características únicas de cada región y origen.

Austria también ocupa una posición destacada en materia de viticultura sostenible. Más del 25 % de sus viñedos están certificados como orgánicos y alrededor del 15 % se cultivan bajo principios biodinámicos. Esta conciencia medioambiental forma parte de una filosofía que busca preservar los recursos naturales y mantener la salud de los viñedos para las futuras generaciones.

Otro rasgo distintivo del sector vinícola austriaco es su fuerte carácter familiar. La mayoría de las bodegas son pequeñas empresas familiares, donde el conocimiento y la pasión por el vino se transmiten de generación en generación. Cada botella representa así no solo un vino, sino también una historia, un legado y una estrecha conexión con la tierra.

La creciente presencia de los vinos austriacos en México refleja el interés de los consumidores por descubrir nuevos orígenes, estilos y experiencias. Con su diversidad, autenticidad y excelente relación calidad-precio, Austria ofrece un mundo vinícola que merece ser explorado



Durante el evento, los profesionales del sector tuvieron la oportunidad de conocer a los 7 importadores participantes:

CLIMATS, GREAT FINE WINES, WELLNEX, KRUG GRUPPE, VERNAZZA, WINE CONCEPT y VINOS FINK MÉXICO

Las copas para la degustación fueron proporcionadas por RIEDEL – The Wine Glass Company contribuyendo a ofrecer una mejor experiencia y a apreciar plenamente las características de los vinos austriacos.