Admonter Holzindustrie AG
En bref
ADMONTER HOLZINDUSTRIE AG est une entreprise internationale comptant environ 280 employés et présentant un chiffre d'affaires annuel de 69 millions d'euros (2021), qui fabrique des produits en bois naturel et produit exclusivement sur son site d'Admont.
ADMONTER HOLZINDUSTRIE AG est une entreprise internationale comptant environ 280 employés et présentant un chiffre d'affaires annuel de 69 millions d'euros (2021), qui fabrique des produits en bois naturel et produit exclusivement sur son site d'Admont.
Tout simplement intemporels, les produits Admonter sont un choix ...
contact
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siège social
Admonter Holzindustrie AG
Sägestraße 539
8911 Admont
Autriche
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