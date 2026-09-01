Coolibree GmbH

advantageaustria.org does not support this browser, some features and elements are not supported. Please use another browser such as Firefox, Chrome, Edge etc.
français
L'Autriche au Sénégal
L'Autriche au Sénégal
Seitennavigation
Trouvez des partenaires commerciaux
Sélectionner un secteur
Immobilier / Gestion immobilière
Description
Faits et chiffres
entreprises
Télécommunication
Description
Faits et chiffres
entreprises
Technique du bâtiment / Aménagement intérieur
Description
entreprises
Energies renouvelables
Description
Faits et chiffres
entreprises
Architecture
Description
entreprises
Ameublement / Décoration d'intérieur
Description
Faits et chiffres
entreprises
Infrastructures de transport / Génie civil
Description
Faits et chiffres
entreprises
Industrie automobile
Description
Faits et chiffres
entreprises
Edition / Médias / Publicité
Description
Faits et chiffres
entreprises
Technologies environnementales
Description
Faits et chiffres
entreprises
Musique / Film / Divertissements
Description
Faits et chiffres
entreprises
Silver generation
Description
entreprises
Mode
Description
Faits et chiffres
entreprises
Industrie électrique / Electronique / Mécatronique
Description
Faits et chiffres
entreprises
Agriculture
Description
Faits et chiffres
entreprises
Sylviculture / Industrie du bois
Description
Faits et chiffres
entreprises
Ingénierie industrielle / smart factory
Description
Faits et chiffres
entreprises
Produits chimiques / Matières plastiques
Description
Faits et chiffres
entreprises
Papier / Emballage
Description
Faits et chiffres
entreprises
Construction / Matériaux de construction
Description
Faits et chiffres
entreprises
Sciences du vivant et Produits pharmaceutiques
Description
Faits et chiffres
entreprises
Secteur énergétique
Description
Faits et chiffres
entreprises
Arts / Culture
Description
Faits et chiffres
entreprises
Secteur minier
Description
Faits et chiffres
entreprises
Banque/Assurance
Description
Faits et chiffres
entreprises
Ingénierie
Description
entreprises
Vins / Bières / Spiritueux
Description
Faits et chiffres
entreprises
Education
Description
Faits et chiffres
entreprises
Alimentation biologique
Description
Faits et chiffres
entreprises
Tourisme et Infrastructures touristiques
Description
Faits et chiffres
entreprises
Design
Description
entreprises
Conseil
Description
Faits et chiffres
entreprises
Industrie navale
Description
Faits et chiffres
entreprises
Ferroviaire
Description
Faits et chiffres
entreprises
Alimentation / Boissons non-alcoolisées
Description
Faits et chiffres
entreprises
Infrastructures de santé
Description
Faits et chiffres
entreprises
Tourisme émetteur vers l'Autriche
Description
Faits et chiffres
entreprises
Software & IT
Description
Faits et chiffres
entreprises
Aérospatial / Sécurité
Description
Faits et chiffres
entreprises
Sports / Loisirs
Description
Faits et chiffres
entreprises
Technologies urbaines
Description
entreprises
Matériaux innovants / Composites
Description
Faits et chiffres
entreprises
Métaux / Métallurgie
Description
Faits et chiffres
entreprises
Efficacité énergétique / Construction écologique
Description
entreprises
Logistique
Description
Faits et chiffres
entreprises
Technologies médicales et Equipements de laboratoire
Description
Faits et chiffres
entreprises
Service Center
Événements
Actualités
Services
Liens utiles
Business Guide Autriche
Importer d’Autriche
Exporter vers l'Autriche
Investir en Autriche
Travailler en Autriche
Voyager en Autriche
Des chiffres et des faits
Le saviez-vous...
Magazine Fresh View
L'Autriche au Sénégal
français
Inhalt
Coolibree GmbH
En bref
secteur
Papier / Emballage
contact
contact
siège social
Coolibree GmbH
Raimundgasse 1
1020 Wien
Autriche
+431310200150
+431310200159
office@coolibree.com
http://www.coolibree.com
vCard
partager
Afghanistan
Afrique du Sud
Albanie
Algérie
Allemagne
Andorre
Angola
Antigua-et-Barbuda
Arabie Saoudite
Argentine
Arménie
Australie
Azerbaïdjan
Bahamas
Bahrein
Bangladesh
Barbade
Belgique
Belize
Benin
Bhoutan
Bolivie
Bosnie-Herzégovine
Botswana
Bresil
Brunei Darussalam
Bulgarie
Burkina Faso
Burundi
Bélarus (Biélorussie)
Cambodge
Cameroun
Canada
Cap-Vert
Chili
Chine
Chypre
Colombie
Comores
Congo
Congo (DR)
Corée
Corée
Costa Rica
Croatie
Cuba
Côte D'Ivoire
Danemark
Djibouti
Dominique
Egypte
El Savador
Emirats arabes unis
Equateur
Erythrée
Espagne
Estonie
Eswatini
Etats-Unis
Ethiopie
Fidji
Finlande
France
Gabon
Gambie
Ghana
Gibraltar
Grenade
Groenland
Grèce
Guatémala
Guinée
Guinée-Bissau
Guinée Équatoriale
Guyane
Géorgie
Haïti
Honduras
Hongrie
Iles Vierges (britanniques)
Inde
Indonésie
Iran
Iraq
Irlande
Islande
Israël
Italie
Jamaïque
Japon
Jordanie
Kazahkstan
Kenya
Kirghizistan
Kiribati
Kosovo
Koweït
Lao
Lesotho
Lettonie
Liban
Libéria
Liechtenstein
Lituanie
Luxembourg
Lybie
Macédoine du Nord
Madagascar
Malaisie
Malawi
Maldives
Mali
Malte
Maroc
Marshall
Maurice
Mauritanie
Mexique
Micronésie
Moldova
Monaco
Mongolie
Mozambique
Myanmar
Namibie
Nauru
Nicaragua
Niger
Nigéria
Norvège
Nouvelle-Calédonie
Nouvelle-Zélande
Népal
Oman
Ouganda
Ouzbékistan
Pakistan
Palau
Palestine
Panama
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Paraguay
Pays-Bas
Philippines
Pologne
Portugal
Pérou
Qatar
Roumanie
Royaume-Uni
Russie
Rwanda
République Dominicaine
République centrafricainee
République du Monténégro
République du Soudan du Sud
Saint-Kitts-et-Nevis
Saint-Marin
Saint-Vincent-et-les-Grenadines
Sainte-Lucie
Salomon
Samoa
Sao Tome-et-Principe
Serbia and Montenegro
Seychelles
Sierra Leone
Singapour
Slovaquie
Slovénie
Somalie
Soudan
Sri Lanka
Suisse
Suriname
Suède
Syria
Tadjikistan
Taiwan
Tanzanie
Tchad
Tchèque
Thaïlande
Timor-Leste
Togo
Tonga
Trinité-et-Tobago
Tunisie
Turkménistan
Turquie
Tuvalu
Ukraine
Uruguay
Vanuatu
Vatican (Saint Siège)
Venezuela
Viet Nam
Yémen
Zambie
Zimbabwe
Trouvez des partenaires commerciaux
Recherche par secteur
sélectionner un secteur
Construction / Infrastructures
tous secteurs confondus
Immobilier / Gestion immobilière
Technique du bâtiment / Aménagement intérieur
Architecture
Infrastructures de transport / Génie civil
Construction / Matériaux de construction
Technologies urbaines
Efficacité énergétique / Construction écologique
rechercher
Industries créatives
tous secteurs confondus
Architecture
Ameublement / Décoration d'intérieur
Edition / Médias / Publicité
Musique / Film / Divertissements
Mode
Arts / Culture
Design
rechercher
Energie / Développement durable / Ressources naturelles
tous secteurs confondus
Energies renouvelables
Technologies environnementales
Agriculture
Sylviculture / Industrie du bois
Secteur énergétique
Secteur minier
Efficacité énergétique / Construction écologique
rechercher
Alimentation / Vente au détail / Biens de consommation
tous secteurs confondus
Silver generation
Vins / Bières / Spiritueux
Alimentation biologique
Alimentation / Boissons non-alcoolisées
Sports / Loisirs
rechercher
Industrie / Machinerie / Matériaux
tous secteurs confondus
Industrie électrique / Electronique / Mécatronique
Ingénierie industrielle / smart factory
Produits chimiques / Matières plastiques
Papier / Emballage
Matériaux innovants / Composites
Métaux / Métallurgie
rechercher
Mobilité
tous secteurs confondus
Industrie automobile
Industrie navale
Ferroviaire
Aérospatial / Sécurité
Logistique
rechercher
Services
tous secteurs confondus
Banque/Assurance
Ingénierie
Education
Tourisme et Infrastructures touristiques
Conseil
Tourisme émetteur vers l'Autriche
Sports / Loisirs
rechercher
Technologie
tous secteurs confondus
Télécommunication
Ingénierie industrielle / smart factory
Software & IT
Aérospatial / Sécurité
Technologies urbaines
Matériaux innovants / Composites
rechercher
Santé
tous secteurs confondus
Silver generation
Sciences du vivant et Produits pharmaceutiques
Infrastructures de santé
Technologies médicales et Equipements de laboratoire
rechercher
Recherche par mots-clés
Sélectionner un secteur
Construction / Infrastructures
Immobilier / Gestion immobilière
Technique du bâtiment / Aménagement intérieur
Architecture
Infrastructures de transport / Génie civil
Construction / Matériaux de construction
Technologies urbaines
Efficacité énergétique / Construction écologique
Industries créatives
Architecture
Ameublement / Décoration d'intérieur
Edition / Médias / Publicité
Musique / Film / Divertissements
Mode
Arts / Culture
Design
Energie / Développement durable / Ressources naturelles
Energies renouvelables
Technologies environnementales
Agriculture
Sylviculture / Industrie du bois
Secteur énergétique
Secteur minier
Efficacité énergétique / Construction écologique
Alimentation / Vente au détail / Biens de consommation
Silver generation
Vins / Bières / Spiritueux
Alimentation biologique
Alimentation / Boissons non-alcoolisées
Sports / Loisirs
Industrie / Machinerie / Matériaux
Industrie électrique / Electronique / Mécatronique
Ingénierie industrielle / smart factory
Produits chimiques / Matières plastiques
Papier / Emballage
Matériaux innovants / Composites
Métaux / Métallurgie
Mobilité
Industrie automobile
Industrie navale
Ferroviaire
Aérospatial / Sécurité
Logistique
Services
Banque/Assurance
Ingénierie
Education
Tourisme et Infrastructures touristiques
Conseil
Tourisme émetteur vers l'Autriche
Sports / Loisirs
Technologie
Télécommunication
Ingénierie industrielle / smart factory
Software & IT
Aérospatial / Sécurité
Technologies urbaines
Matériaux innovants / Composites
Santé
Silver generation
Sciences du vivant et Produits pharmaceutiques
Infrastructures de santé
Technologies médicales et Equipements de laboratoire