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Eglo Leuchten GmbH

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Eglo est fabricant de luminaire décoratif et leader mondial dans son secteur. EGLO fabrique conformément aux normes européennes strictes, ENEC 60598. EGLO est une structure orientée vers l'international et distribue donc ses luminaires à travers un réseau de partenaires/distributeurs sur tous les continents.

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siège social

Eglo Leuchten GmbH
Heiligkreuz 22
6136 Pill
Autriche
+43524269960
+4352426996972
info@eglo.com
http://www.eglo.com
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