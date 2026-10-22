JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH
En bref
JOANNEUM RESEARCH développe des solutions et technologies pour l'économie et l'industrie dans une large gamme de domaines et mène une recherche de pointe au niveau international.
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Leonhardstraße 59
8010 Graz
Autriche
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Neue Stiftingtalstraße 2
8010 Graz
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Franz-Pichler-Straße 30
8160 Weiz
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Steyrergasse 17
8010 Graz
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Neue Stiftingtalstraße 2
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Lakeside B 08a EG
9020 Klagenfurt
Autriche
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