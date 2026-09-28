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Koerner Chemieanlagenbau Gesellschaft m.b.H.

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Koerner construit et fournit des usines de galvanisation clés en main et des installations de décapage pour les produits en acier et en acier inoxydable.

La galvanisation est le procédé de protection le plus efficace contre la corrosion des produits en acier. Tous les produits en acier dotés de surfaces zinguées ont ...

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Koerner Chemieanlagenbau Gesellschaft m.b.H.
Steiermark, Am Bahnhof 26
8551 Wies
Autriche
+4334652513
office@koerner.at
https://kvk-koerner.com
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