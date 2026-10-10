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Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft

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L'OeKB (Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft) est l'agence autrichienne officielle de crédit à l'exportation (ECA) et accompagne les exportateurs autrichiens et leurs clients étrangers.

L'OeKB propose des financements à long terme à des taux d'intérêt très attractifs pour l'achat de biens d'investissement ...

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siège social

Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft
Strauchgasse 1-3
1010 Wien
Autriche
+431531270
+431531275698
exportservices@oekb.at
http://www.oekb.at
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