© Ozzylogik GmbH

Ozzylogik est l'entreprise européenne leader dans les solutions de renseignement tactique sur les réseaux et la téléphonie mobile. Ses solutions servent à identifier, gérer, intercepter et localiser des appareils cibles ainsi qu'à extraire des données. Fort de 20 ans d'expérience, Ozzylogik s'efforce de soutenir les forces de l'ordre, les services de renseignement, les services de recherche et de sauvetage ainsi que les fournisseurs d'infrastructures critiques dans leurs missions.

L'objectif de l'entreprise est de lutter contre les activités criminelles, de protéger les communautés et de garantir la sécurité nationale. La compétence internationale garantit que Ozzylogik fournit toujours des outils innovants et des résultats fiables, sans dépendre de fournisseurs externes. Tous les produits sont entièrement fabriqués en Europe.

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