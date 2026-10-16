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Schiebel Aircraft GmbH

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À partir du milieu des années 80, l'entreprise Schiebel, fondée en 1951, s'est concentrée sur le développement et la production de détecteurs de mines de haute technologie, qui ont fait d'elle le leader du marché mondial, notamment grâce à une importante commande de l'armée américaine.

Au milieu des années 90, la ...

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siège social

Schiebel Aircraft GmbH
Margaretenstraße 112
1050 Wien
Autriche
+431546260
+4315452339
vienna@schiebel.net
http://www.schiebel.net
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