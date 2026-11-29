Au fil des décennies, les sociétés autrichiennes ont acquis une expertise inestimable des marchés internationaux. C’est pourquoi elles sont parfaitement capables d’intervenir sur toute question liée aux exportations et aux importations. Le commerce de transit, c'est-à-dire la mise en relation de deux marchés par une société autrichienne, est en pleine croissance.

Les sociétés autrichiennes connaissent particulièrement bien les marchés d’Europe centrale et orientale, bien que les entreprises autrichiennes de commerce extérieur soient bien évidemment présentes sur l’ensemble des marchés de la planète. Leur grande flexibilité concernant l’acheminement des marchandises jusqu’à n’importe quelle destination et leur expertise en matière de livraisons fait des entreprises autrichiennes de commerce extérieur des partenaires fiables et très recherchés.