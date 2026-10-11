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ANDRITZ HYDRO GmbH

Краткая информация
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ANDRITZ Hydropower – один из ведущих мировых поставщиков электромеханического оборудования и сервисных услуг для гидроэлектростанций на динамично развивающемся мировом рынке возобновляемых источников энергии.

Компания ищет: Клиентов

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ANDRITZ Hydropower – один из ведущих мировых поставщиков электромеханического оборудования и сервисных услуг для гидроэлектростанций на динамично развивающемся мировом рынке возобновляемых источников энергии.

Опираясь на 185-летний опыт и установленное по всему миру оборудование общей мощностью свыше 492 гигаватт, компания предлагает инновационные решения для новых и существующих гидроэлектростанций, от малых до крупных ГЭС.

Портфолио дополняют новейшие цифровые решения, комплексные услуги по эксплуатации и техническому обслуживанию целых гидроэлектростанций, а также турбогенераторы для теплоэнергетики.

Фото продукции
© ANDRITZ HYDRO GmbH
Изображение
© ANDRITZ HYDRO GmbH
Деловые возможности

Деловые возможности

Гидроэлектростанции

Оборудование для строительства новых и модернизации существующих ГЭС

ANDRITZ Hydropower ищет контакты с организациями, заказчиками и разработчиками гидроэлектростанций, заинтересованными в электромеханическом оборудовании.

Фото продукции
© ANDRITZ HYDRO GmbH