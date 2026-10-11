© ANDRITZ HYDRO GmbH

ANDRITZ Hydropower – один из ведущих мировых поставщиков электромеханического оборудования и сервисных услуг для гидроэлектростанций на динамично развивающемся мировом рынке возобновляемых источников энергии.

Опираясь на 185-летний опыт и установленное по всему миру оборудование общей мощностью свыше 492 гигаватт, компания предлагает инновационные решения для новых и существующих гидроэлектростанций, от малых до крупных ГЭС.

Портфолио дополняют новейшие цифровые решения, комплексные услуги по эксплуатации и техническому обслуживанию целых гидроэлектростанций, а также турбогенераторы для теплоэнергетики.

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