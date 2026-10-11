ANDRITZ HYDRO GmbH
Как связаться
Штаб-квартира
1120 Wien
Австрия
4030 Linz
Австрия
8160 Weiz
Австрия
Профиль компании
ANDRITZ Hydropower – один из ведущих мировых поставщиков электромеханического оборудования и сервисных услуг для гидроэлектростанций на динамично развивающемся мировом рынке возобновляемых источников энергии.
Опираясь на 185-летний опыт и установленное по всему миру оборудование общей мощностью свыше 492 гигаватт, компания предлагает инновационные решения для новых и существующих гидроэлектростанций, от малых до крупных ГЭС.
Портфолио дополняют новейшие цифровые решения, комплексные услуги по эксплуатации и техническому обслуживанию целых гидроэлектростанций, а также турбогенераторы для теплоэнергетики.
Деловые возможности
Гидроэлектростанции
Оборудование для строительства новых и модернизации существующих ГЭС
ANDRITZ Hydropower ищет контакты с организациями, заказчиками и разработчиками гидроэлектростанций, заинтересованными в электромеханическом оборудовании.