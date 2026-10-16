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Fleckvieh Austria

Краткая информация
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Fleckvieh Austria – общенациональная головная организация, объединяющая австрийских производителей симментальской красно-пестрой породы коров.

Компания ищет: Клиентов

Отрасль

Как связаться

Как связаться

Штаб-квартира

Fleckvieh Austria
Dresdner Straße 89/B1/18
1200 Wien
Австрия
+43664866 2961
+43502599549160
info@fleckvieh.at
http://www.fleckvieh.at
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О компании

Профиль компании

Fleckvieh Austria – общенациональная головная организация, объединяющая австрийских производителей симментальской красно-пестрой породы коров. Она объединяет интересы своих ассоциаций-членов, координирует селекционную программу и создает надежную основу для непрерывного развития селекции посредством современной генетической оценки. Ключевое внимание уделяется породе флекфи, основной породе двойного назначения в мире, которая обеспечивает высокую молочную продуктивность с отличными показателями питательных веществ и высококачественное мясо. Такие характеристики, как плодовитость, долголетие и высокое усвоение корма, делают австрийскую породу флекфи образцом успешного, устойчивого и конкурентоспособного скотоводства. Кроме того, Fleckvieh Austria организует национальные и международные презентации, содействует образованию и передаче знаний, а также является компетентным партнером в сфере политики, науки и промышленности.

Изображение
© Fleckvieh Austria
Деловые возможности

Деловые возможности

Племенной скот, сперма, эмбрионы

Fleckvieh Austria ищет клиентов для своего высококачественного племенного скота, а также спермы и эмбрионов из Австрии. Помимо экспорта, Fleckvieh Austria также предлагает передачу ноу-хау и сотрудничество в различных областях.

Изображение
© Fleckvieh Austria