Fleckvieh Austria
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Штаб-квартира
1200 Wien
Австрия
Профиль компании
Fleckvieh Austria – общенациональная головная организация, объединяющая австрийских производителей симментальской красно-пестрой породы коров. Она объединяет интересы своих ассоциаций-членов, координирует селекционную программу и создает надежную основу для непрерывного развития селекции посредством современной генетической оценки. Ключевое внимание уделяется породе флекфи, основной породе двойного назначения в мире, которая обеспечивает высокую молочную продуктивность с отличными показателями питательных веществ и высококачественное мясо. Такие характеристики, как плодовитость, долголетие и высокое усвоение корма, делают австрийскую породу флекфи образцом успешного, устойчивого и конкурентоспособного скотоводства. Кроме того, Fleckvieh Austria организует национальные и международные презентации, содействует образованию и передаче знаний, а также является компетентным партнером в сфере политики, науки и промышленности.
Деловые возможности
Племенной скот, сперма, эмбрионы
Fleckvieh Austria ищет клиентов для своего высококачественного племенного скота, а также спермы и эмбрионов из Австрии. Помимо экспорта, Fleckvieh Austria также предлагает передачу ноу-хау и сотрудничество в различных областях.