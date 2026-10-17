Bertsch Foodtec GmbH
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Штаб-квартира
6700 Bludenz
Австрия
Профиль компании
BERTSCHfoodtec реализует индивидуальные решения для пищевой промышленности, уделяя особое внимание молочной и сыродельной промышленности.
С 1925 года оборудование BERTSCHfoodtec подкупает клиентов по всему миру своим бескомпромиссным качеством, новейшими технологиями и многолетним опытом. Как комплексный поставщик в сфере производства промышленных установок, компания сопровождает своих клиентов на протяжении всего срока реализации проекта. Ключевая продукция производится на заводах в Австрии и Италии.
Основное оборудование для производства различных видов сыра:
• Универсальные сыроварни;
• Системы прессования сыра;
• Установки с солевой ванной.
Деловые возможности
МАШИНЫ И УСТАНОВКИ ДЛЯ МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ / ПРОИЗВОДСТВА СЫРА
Высококачественные решения для широкого спектра продуктов
BERTSCHfoodtec ищет клиентов и деловых партнеров в молочной промышленности, а также молочные фермы.
На оборудовании компании можно производить широкий ассортимент продукции: сливочное масло, йогурты, полутвердые сыры, твердые сыры, ломтевые сыры, рикотту, маскарпоне и вытяжные сыры, например, моцареллу и сыры для пиццы.