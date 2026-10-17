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Bertsch Foodtec GmbH

Краткая информация
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BERTSCHfoodtec реализует индивидуальные решения для пищевой промышленности, уделяя особое внимание молочной и сыродельной промышленности.

Компания ищет: Клиентов

Отрасль

Как связаться

Как связаться

Штаб-квартира

Bertsch Foodtec GmbH
Herrengasse 23
6700 Bludenz
Австрия
+43555261350
bertschfoodtec@bertsch.at
https://www.bertsch.at
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О компании

Профиль компании

BERTSCHfoodtec реализует индивидуальные решения для пищевой промышленности, уделяя особое внимание молочной и сыродельной промышленности.

С 1925 года оборудование BERTSCHfoodtec подкупает клиентов по всему миру своим бескомпромиссным качеством, новейшими технологиями и многолетним опытом. Как комплексный поставщик в сфере производства промышленных установок, компания сопровождает своих клиентов на протяжении всего срока реализации проекта. Ключевая продукция производится на заводах в Австрии и Италии.

Основное оборудование для производства различных видов сыра:
• Универсальные сыроварни;
• Системы прессования сыра;
• Установки с солевой ванной.

Изображение
Производственное предприятие в Браце, Австрия © Bertsch Foodtec GmbH
Фото продукции
Сыроварня © Bertsch Foodtec GmbH
Деловые возможности

Деловые возможности

МАШИНЫ И УСТАНОВКИ ДЛЯ МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ / ПРОИЗВОДСТВА СЫРА

Высококачественные решения для широкого спектра продуктов

BERTSCHfoodtec ищет клиентов и деловых партнеров в молочной промышленности, а также молочные фермы.
На оборудовании компании можно производить широкий ассортимент продукции: сливочное масло, йогурты, полутвердые сыры, твердые сыры, ломтевые сыры, рикотту, маскарпоне и вытяжные сыры, например, моцареллу и сыры для пиццы.

Фото продукции
Пресс для сыра © Bertsch Foodtec GmbH