BERTSCH-LASKA Produktions- und Handels-GmbH
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Штаб-квартира
6700 Bludenz
Австрия
1030 Wien
Австрия
Профиль компании
BERTSCHlaska на протяжении многих десятилетий является синонимом высочайшего качества и обширного ноу-хау. Являясь частью BERTSCHgroup, компания с головным офисом в Вене и филиалами в Минске, Москве, Ташкенте и Вильнюсе предлагает индивидуальные решения для мясоперерабатывающей промышленности и индустрии кормов для животных. Спектр услуг простирается от поставки отдельных машин до проектирования, разработки концепции и поставки комплектных установок, включая монтаж, ввод в эксплуатацию, обучение и технологическую поддержку.
Деловые возможности
Оборудование для мясоперерабатывающей промышленности и индустрии кормов для животных
Оборудование для убоя крупного рогатого скота, лошадей и овец
Независимо от того, хотят ли клиенты реализовать новый проект или модернизировать уже существующие установки, компания BERTSCHlaska предоставляет необходимое оборудование для любых задач. Оно охватывает такие области, как убой, обвалка, машины и оборудование для производства колбасных изделий (например, волчки, мешалки, куттеры, куттеры непрерывного действия), линии для производства полуфабрикатов, системы стандартизации, установки для горячего копчения и варки, линии для производства сырокопченых колбас и окороков, упаковочные машины, санитарно-гигиенические системы и решения для автоматизации.
На протяжении многих десятилетий компания поддерживает проекты по всему миру и предлагает своим клиентам оптимальные решения в сфере проектного финансирования.