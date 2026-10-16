© BERTSCH-LASKA Produktions- und Handels-GmbH

Оборудование для мясоперерабатывающей промышленности и индустрии кормов для животных

Оборудование для убоя крупного рогатого скота, лошадей и овец

Независимо от того, хотят ли клиенты реализовать новый проект или модернизировать уже существующие установки, компания BERTSCHlaska предоставляет необходимое оборудование для любых задач. Оно охватывает такие области, как убой, обвалка, машины и оборудование для производства колбасных изделий (например, волчки, мешалки, куттеры, куттеры непрерывного действия), линии для производства полуфабрикатов, системы стандартизации, установки для горячего копчения и варки, линии для производства сырокопченых колбас и окороков, упаковочные машины, санитарно-гигиенические системы и решения для автоматизации.

На протяжении многих десятилетий компания поддерживает проекты по всему миру и предлагает своим клиентам оптимальные решения в сфере проектного финансирования.