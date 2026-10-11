© FREQUENTIS AG

Frequentis является глобальным поставщиком коммуникационных и информационных систем для центров управления, выполняющих критически важные с точки зрения безопасности задачи. Котирующаяся на бирже семейная компания разрабатывает инновационные решения в сегменте управления воздушным движением (обеспечение безопасности гражданских и военных полетов, противовоздушная оборона), а также в сегменте общественной безопасности и транспорта (полиция, пожарная охрана, службы спасения, железная дорога, судоходство).

Будучи международным концерном, насчитывающим около 2 500 сотрудников (штатный персонал, эквивалент полной занятости), Frequentis имеет глобальную сеть предприятий и представителей в более чем 50 странах. Продукция, услуги и решения компании используются клиентами почти в 150 странах мира.

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