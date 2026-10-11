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FREQUENTIS AG

Краткая информация
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Frequentis является глобальным поставщиком коммуникационных и информационных систем для центров управления, выполняющих критически важные с точки зрения безопасности задачи.

Компания ищет: Клиентов

Отрасль

Как связаться

Как связаться

Штаб-квартира

FREQUENTIS AG
Innovationsstraße 1
1100 Wien
Австрия
+431811500
+431811505009
marketing@frequentis.com
http://www.frequentis.com/
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О компании

Профиль компании

Frequentis является глобальным поставщиком коммуникационных и информационных систем для центров управления, выполняющих критически важные с точки зрения безопасности задачи. Котирующаяся на бирже семейная компания разрабатывает инновационные решения в сегменте управления воздушным движением (обеспечение безопасности гражданских и военных полетов, противовоздушная оборона), а также в сегменте общественной безопасности и транспорта (полиция, пожарная охрана, службы спасения, железная дорога, судоходство).

Будучи международным концерном, насчитывающим около 2 500 сотрудников (штатный персонал, эквивалент полной занятости), Frequentis имеет глобальную сеть предприятий и представителей в более чем 50 странах. Продукция, услуги и решения компании используются клиентами почти в 150 странах мира.

Фото продукции
© FREQUENTIS AG
Фото продукции
© FREQUENTIS AG
Деловые возможности

Деловые возможности

Коммуникационная техника и информационные системы

Frequentis является международным лидером в разработке и производстве коммуникационных, информационных и сетевых технологий для критически важных с точки зрения безопасности областей применения, таких как управление воздушным движением, оборона и безопасность, общественная безопасность и транспорт, а также морской транспорт.

Frequentis располагает обширными техническими компетенциями и необходимым портфелем продуктов и решений для внедрения инновационных и индивидуальных решений для центров управления, выполняющих критически важные с точки зрения безопасности задачи.

Изображение
© FREQUENTIS AG