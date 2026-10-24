© Fundermax GmbH

Fundermax – лидер мирового рынка высококачественных фасадных панелей и поставщик широкого ассортимента декоративной продукции для дизайна интерьеров. Обладая современными мощностями на четырех производственных площадках, Fundermax неизменно отдает предпочтение экологически чистым материалам из натурального сырья.

Широкий ассортимент продукции воплощает собой высочайшее качество, инновационный дизайн и устойчивое производство. От нешлифованной ДСП или ДСП с покрытием (Star Favorit) до ламинатных панелей (HPL) и компактных панелей (Max Exterior и Max Interior), а также огнестойких фасадных панелей m.look – компания Fundermax делает ставку на точность на всех этапах работы.

Fundermax входит в состав Constantia Industries AG, одного из крупнейших промышленных концернов Австрии.

Fundermax гарантирует лучшее качество «Сделано в Австрии» уже на протяжении 130 лет.