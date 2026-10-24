Fundermax GmbH
Как связаться
Штаб-квартира
9300 St. Veit an der Glan
Австрия
2351 Wiener Neudorf
Австрия
Профиль компании
Fundermax – лидер мирового рынка высококачественных фасадных панелей и поставщик широкого ассортимента декоративной продукции для дизайна интерьеров. Обладая современными мощностями на четырех производственных площадках, Fundermax неизменно отдает предпочтение экологически чистым материалам из натурального сырья.
Широкий ассортимент продукции воплощает собой высочайшее качество, инновационный дизайн и устойчивое производство. От нешлифованной ДСП или ДСП с покрытием (Star Favorit) до ламинатных панелей (HPL) и компактных панелей (Max Exterior и Max Interior), а также огнестойких фасадных панелей m.look – компания Fundermax делает ставку на точность на всех этапах работы.
Fundermax входит в состав Constantia Industries AG, одного из крупнейших промышленных концернов Австрии.
Fundermax гарантирует лучшее качество «Сделано в Австрии» уже на протяжении 130 лет.
Деловые возможности
ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ MAX EXTERIOR
Новая инновационная коллекция
Компания Fundermax хотела бы наладить контакты с архитекторами и специалистами по обработке, занятыми в сегменте фасадов или балконов и реализующими проекты. С помощью декоративных, устойчивых к атмосферным воздействиям панелей Max Exterior можно реализовывать широкий спектр инновационных решений на открытом воздухе. Fundermax - надежный и опытный партнер на различных стадиях проекта.