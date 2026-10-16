ice com Handelsges.m.b.H.
Краткая информация
Как связаться
Как связаться
Штаб-квартира
ice com Handelsges.m.b.H.
Mahlerstraße 12/6/3/1
1010 Wien
Австрия
1010 Wien
Австрия
О компании
Профиль компании
Предприятие ice com HandelsgmbH предлагает оборудование для промышленного производства мороженого. В этой области предприятие поставляет весь спектр оборудования от фризеров до экструзионных линий.
Кроме того, предприятие является партнером компании AHT по сбыту морозильных дверей для продажи мороженого, а также морозильных ларей и холодильных витрин для супермаркетов.
Все оборудование производится в Австрии или Чешской Республике.
Деловые возможности
ice com предлагает:
Деловые возможности
Машины для производства мороженого
ice com предлагает:
- Оборудование для производства мороженого;
- Планирование и реализацию отдельных проектов, а также комплексных проектов под ключ для производителей мороженого.