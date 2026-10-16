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ice com Handelsges.m.b.H.

Краткая информация
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Предприятие ice com HandelsgmbH предлагает оборудование для промышленного производства мороженого.

Компания ищет: Клиентов

Отрасль

Как связаться

Как связаться

Штаб-квартира

ice com Handelsges.m.b.H.
Mahlerstraße 12/6/3/1
1010 Wien
Австрия
+4316156177
+4316156178
office@icecom.at
http://www.icecom.at
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О компании

Профиль компании

Предприятие ice com HandelsgmbH предлагает оборудование для промышленного производства мороженого. В этой области предприятие поставляет весь спектр оборудования от фризеров до экструзионных линий.

Кроме того, предприятие является партнером компании AHT по сбыту морозильных дверей для продажи мороженого, а также морозильных ларей и холодильных витрин для супермаркетов.

Все оборудование производится в Австрии или Чешской Республике.

Фото продукции
© ice com Handelsges.m.b.H.
Фото продукции
© ice com Handelsges.m.b.H.
Деловые возможности

Деловые возможности

Машины для производства мороженого

ice com предлагает:
- Оборудование для производства мороженого;
- Планирование и реализацию отдельных проектов, а также комплексных проектов под ключ для производителей мороженого.

Фото продукции
© ice com Handelsges.m.b.H.