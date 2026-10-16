© ice com Handelsges.m.b.H.

Предприятие ice com HandelsgmbH предлагает оборудование для промышленного производства мороженого. В этой области предприятие поставляет весь спектр оборудования от фризеров до экструзионных линий.

Кроме того, предприятие является партнером компании AHT по сбыту морозильных дверей для продажи мороженого, а также морозильных ларей и холодильных витрин для супермаркетов.

Все оборудование производится в Австрии или Чешской Республике.

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