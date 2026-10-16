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J. W. Cappelen Gesellschaft m.b.H.

Краткая информация
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J. W. Cappelen GmbH, Cappelen-Group, специализируется на торговых, маркетинговых и сервисных решениях в области торговли бумагой и древесиной, логистики и защиты идентификационных данных. Бумажное подразделение Cappelen представляет европейских производителей бумаги и картона и занимается продажей и продвижением их ...

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