J. W. Cappelen Gesellschaft m.b.H.
Краткая информация
J. W. Cappelen GmbH, Cappelen-Group, специализируется на торговых, маркетинговых и сервисных решениях в области торговли бумагой и древесиной, логистики и защиты идентификационных данных. Бумажное подразделение Cappelen представляет европейских производителей бумаги и картона и занимается продажей и продвижением их ...
Как связатьсяНазад Вперед
Как связаться
Штаб-квартира
J. W. Cappelen Gesellschaft m.b.H.
Am Weinberg 1
5400 Hallein
Австрия
5400 Hallein
Австрия
J. W. Cappelen Gesellschaft m.b.H.
Marokkanergasse 22/10
1030 Wien
Австрия
1030 Wien
Австрия