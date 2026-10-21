Группа Pörner со штаб-квартирой в Вене является ведущей независимой инжиниринговой компанией в Центральной Европе, которая специализируется на строительстве технологических установок. С 1972 года было реализовано более 2 000 проектов для австрийской и международной нефтеперерабатывающей, химической, энергетической и экологической промышленности, а также для газовой и фармацевтической промышленности. Группа Pörner насчитывает более 500 сотрудников на десяти предприятиях в Европе.

Новаторские технологии, такие как биосиликаты из рисовой шелухи, технологии Power-to-X (PtX) и Biomass-to-X (BtX), а также новые энергетические концепции предлагают решения для экологически безопасного и энергоэффективного производства.

© Pörner Ingenieurgesellschaft m.b.H.