Pörner Ingenieurgesellschaft m.b.H.
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Штаб-квартира
1050 Wien
Австрия
4020 Linz
Австрия
Профиль компании
Группа Pörner со штаб-квартирой в Вене является ведущей независимой инжиниринговой компанией в Центральной Европе, которая специализируется на строительстве технологических установок. С 1972 года было реализовано более 2 000 проектов для австрийской и международной нефтеперерабатывающей, химической, энергетической и экологической промышленности, а также для газовой и фармацевтической промышленности. Группа Pörner насчитывает более 500 сотрудников на десяти предприятиях в Европе.
Новаторские технологии, такие как биосиликаты из рисовой шелухи, технологии Power-to-X (PtX) и Biomass-to-X (BtX), а также новые энергетические концепции предлагают решения для экологически безопасного и энергоэффективного производства.
Деловые возможности
ПЛАНИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЛЕКТНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК
Группа Pörner предлагает полный спектр услуг по реализации проектов, включающих проектирование, поставку и строительство комплектных технологических установок для нефтеперерабатывающих заводов, нефтехимической промышленности, химической промышленности, а также энергетических и природоохранных предприятий. Группа Pörner поставляет, например, комплектные технологические установки для производства битума, продуктов переработки метанола, таких как формалин, смолы и гели, а также растворителей и других технических химикатов. Насчитывая более 50 лицензированных установок Biturox®, группа Pörner занимает первое место в мире в области технологии окисления битума.