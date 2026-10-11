Raiffeisen Bank International AG
Краткая информация
Raiffeisen Bank International AG (RBI) рассматривает Австрию, а также страны Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) в качестве своего внутреннего рынка.
Raiffeisen Bank International AG (RBI) рассматривает Австрию, а также страны Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) в качестве своего внутреннего рынка.
В Австрии RBI является ведущим коммерческим и инвестиционным банком и входит в крупнейшую банковскую группу в стране.
В странах ЦВЕ он представлен своими дочерними ...
Как связаться
Как связаться
Штаб-квартира
Raiffeisen Bank International AG
Am Stadtpark 9
1030 Wien
Австрия
1030 Wien
Австрия