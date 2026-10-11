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Raiffeisen Bank International AG

Краткая информация
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Raiffeisen Bank International AG (RBI) рассматривает Австрию, а также страны Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) в качестве своего внутреннего рынка.

В Австрии RBI является ведущим коммерческим и инвестиционным банком и входит в крупнейшую банковскую группу в стране.

В странах ЦВЕ он представлен своими дочерними ...

Отрасль

Как связаться

Как связаться

Штаб-квартира

Raiffeisen Bank International AG
Am Stadtpark 9
1030 Wien
Австрия
+431717070
+431717071715
customer@rbinternational.com
http://www.rbinternational.com
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