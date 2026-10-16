smaXtec animal care GmbH
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Штаб-квартира
8010 Graz
Австрия
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smaXtec предлагает владельцам молочного скота самую передовую систему управления их здоровьем. Технология болюсов обеспечивает сбор точных данных из сетчатого желудка коровы, таких как внутренняя температура тела, количество потребляемой воды, циклы питья, жевание жвачки и двигательная активность. Эта информация помогает фермерам повысить управление репродуктивной функцией и кормлением, а также выявлять заболевания на ранней стадии, до появления клинических симптомов. Так они могут своевременно принять меры и сократить расходы на лечение и использование антибиотиков. Благодаря круглосуточному мониторингу и оптимизации ежедневных рабочих операций, smaXtec превращает трудоемкие задачи в эффективные процессы.
Деловые возможности
smaXtec - система управления здоровьем
для молочных коров с использованием технологии болюсов
Для здоровых и высокопродуктивных молочных коров: болюс smaXtec измеряет непосредственно в сетчатом желудке коровы такие важные показатели, как внутренняя температура тела, количество потребляемой воды, циклы питья, жевание жвачки и двигательная активность. Фермеры приобретают ценную информацию о здоровье, репродуктивной функции и кормлении своих животных и мгновенно получают уведомления даже о самых незначительных изменениях в состоянии их здоровья на смартфон или компьютер.