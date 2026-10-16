русский
Seitennavigation
Inhalt

smaXtec animal care GmbH

Краткая информация
логотип

smaXtec предлагает владельцам молочного скота самую передовую систему управления здоровьем животных.

Компания ищет: Клиентов

Отрасль

Как связаться

Как связаться

Штаб-квартира

smaXtec animal care GmbH
Sandgasse 36/2
8010 Graz
Австрия
+43316461588
info@smaXtec.com
http://www.smaxtec.com
vCard
О компании

Профиль компании

smaXtec предлагает владельцам молочного скота самую передовую систему управления их здоровьем. Технология болюсов обеспечивает сбор точных данных из сетчатого желудка коровы, таких как внутренняя температура тела, количество потребляемой воды, циклы питья, жевание жвачки и двигательная активность. Эта информация помогает фермерам повысить управление репродуктивной функцией и кормлением, а также выявлять заболевания на ранней стадии, до появления клинических симптомов. Так они могут своевременно принять меры и сократить расходы на лечение и использование антибиотиков. Благодаря круглосуточному мониторингу и оптимизации ежедневных рабочих операций, smaXtec превращает трудоемкие задачи в эффективные процессы.

Фото продукции
© smaXtec animal care GmbH
Фото продукции
© smaXtec animal care GmbH
Деловые возможности

Деловые возможности

smaXtec - система управления здоровьем

для молочных коров с использованием технологии болюсов

Для здоровых и высокопродуктивных молочных коров: болюс smaXtec измеряет непосредственно в сетчатом желудке коровы такие важные показатели, как внутренняя температура тела, количество потребляемой воды, циклы питья, жевание жвачки и двигательная активность. Фермеры приобретают ценную информацию о здоровье, репродуктивной функции и кормлении своих животных и мгновенно получают уведомления даже о самых незначительных изменениях в состоянии их здоровья на смартфон или компьютер.

Фото продукции
© smaXtec animal care GmbH