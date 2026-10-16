SZ-Kontakt Trans GmbH
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Штаб-квартира
1010 Wien
Австрия
Профиль компании
Компания Soyuzkontakt-Trans предлагает комплексные услуги в сфере железнодорожных перевозок.
Все грузы доставляются надежными и оптимально подобранными транспортными маршрутами. Ответственный подход к партнерам и поставщикам, создание индивидуальных решений для клиентов, а также гибкая ценовая политика позволили Soyuzkontakt-Trans стать успешной и конкурентоспособной транспортно-экспедиционной компанией.
Венский офис Soyuzkontakt-Trans поддерживает своих клиентов в перевозках грузов преимущественно из Азербайджана и стран СНГ в Европейский союз.
Деловые возможности
Железнодорожные транспортные услуги
Soyuzkontakt-Trans – компания, специализирующаяся на железнодорожных перевозках, преимущественно на транспортировке нефти и нефтепродуктов, газа и продуктов газопереработки, а также нефтехимии.
Компания заинтересована в партнерах по кооперации и сбыту для содействия в привлечении клиентов и совместного оказания услуг.
Soyuzkontakt-Trans также хотела бы расширить свою сферу деятельности с помощью новых партнеров.