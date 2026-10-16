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SZ-Kontakt Trans GmbH

Краткая информация
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Компания Soyuzkontakt-Trans предлагает комплексные услуги в сфере железнодорожных перевозок. Транспортируемые грузы доставляются надежными и оптимально подобранными транспортными маршрутами.

Компания ищет: Партнеров

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Как связаться

Как связаться

Штаб-квартира

SZ-Kontakt Trans GmbH
Biberstraße 10/6
1010 Wien
Австрия
+436764213134
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О компании

Профиль компании

Компания Soyuzkontakt-Trans предлагает комплексные услуги в сфере железнодорожных перевозок.

Все грузы доставляются надежными и оптимально подобранными транспортными маршрутами. Ответственный подход к партнерам и поставщикам, создание индивидуальных решений для клиентов, а также гибкая ценовая политика позволили Soyuzkontakt-Trans стать успешной и конкурентоспособной транспортно-экспедиционной компанией.

Венский офис Soyuzkontakt-Trans поддерживает своих клиентов в перевозках грузов преимущественно из Азербайджана и стран СНГ в Европейский союз.

Изображение продукции
© SZ-Kontakt Trans GmbH
Деловые возможности

Деловые возможности

Железнодорожные транспортные услуги

Soyuzkontakt-Trans – компания, специализирующаяся на железнодорожных перевозках, преимущественно на транспортировке нефти и нефтепродуктов, газа и продуктов газопереработки, а также нефтехимии.

Компания заинтересована в партнерах по кооперации и сбыту для содействия в привлечении клиентов и совместного оказания услуг.

Soyuzkontakt-Trans также хотела бы расширить свою сферу деятельности с помощью новых партнеров.

Фото продукции
© SZ-Kontakt Trans GmbH