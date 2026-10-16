© SZ-Kontakt Trans GmbH

Компания Soyuzkontakt-Trans предлагает комплексные услуги в сфере железнодорожных перевозок.

Все грузы доставляются надежными и оптимально подобранными транспортными маршрутами. Ответственный подход к партнерам и поставщикам, создание индивидуальных решений для клиентов, а также гибкая ценовая политика позволили Soyuzkontakt-Trans стать успешной и конкурентоспособной транспортно-экспедиционной компанией.

Венский офис Soyuzkontakt-Trans поддерживает своих клиентов в перевозках грузов преимущественно из Азербайджана и стран СНГ в Европейский союз.