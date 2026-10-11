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voestalpine Railway Systems GmbH

Краткая информация
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voestalpine Railway Systems является ведущим в мире поставщиком системных решений для железнодорожной инфраструктуры и предлагает высококачественную продукцию, логистику и услуги в области рельсов, стрелочных переводов, сигнального оборудования и систем мониторинга.

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Штаб-квартира

voestalpine Railway Systems GmbH
Kerpelystraße 199
8700 Leoben
Австрия
+435030428
+435030468
railway-systems@voestalpine.com
https://www.voestalpine.com/railway-systems
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О компании

Профиль компании

voestalpine Railway Systems является ведущим в мире поставщиком системных решений для железнодорожной инфраструктуры и предлагает высококачественную продукцию, логистику и услуги в области рельсов, стрелочных переводов, сигнального оборудования и систем мониторинга.

Полностью интегрированный опыт работы с материалами, выходящий за рамки стали, и промышленная цепочка создания добавленной стоимости позволяют voestalpine понимать взаимозависимость компонентов железнодорожных путей и использовать эти знания для оптимизации стоимости жизненного цикла систем.

С помощью интеллектуальных цифровых решений voestalpine Railway Systems создает основу для современного управления маршрутами в соответствии с обещанием бренда: «Performance on Track®».

Изображение
© voestalpine Railway Systems GmbH
Деловые возможности

Деловые возможности

Стрелочные переводы, рельсы, сигнальное оборудование и услуги

Портфель voestalpine Railway Systems включает высококачественные продукты и услуги в области рельсов, стрелочных переводов, сигнального оборудования и систем мониторинга для всех видов транспорта:

• высокоскоростной железнодорожный транспорт;
• грузовые перевозки;
• городское и пригородное сообщение;
• смешанный трафик.

Фото продукции
© voestalpine Railway Systems GmbH