voestalpine Railway Systems GmbH
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Штаб-квартира
8700 Leoben
Австрия
Профиль компании
voestalpine Railway Systems является ведущим в мире поставщиком системных решений для железнодорожной инфраструктуры и предлагает высококачественную продукцию, логистику и услуги в области рельсов, стрелочных переводов, сигнального оборудования и систем мониторинга.
Полностью интегрированный опыт работы с материалами, выходящий за рамки стали, и промышленная цепочка создания добавленной стоимости позволяют voestalpine понимать взаимозависимость компонентов железнодорожных путей и использовать эти знания для оптимизации стоимости жизненного цикла систем.
С помощью интеллектуальных цифровых решений voestalpine Railway Systems создает основу для современного управления маршрутами в соответствии с обещанием бренда: «Performance on Track®».
Деловые возможности
Стрелочные переводы, рельсы, сигнальное оборудование и услуги
Портфель voestalpine Railway Systems включает высококачественные продукты и услуги в области рельсов, стрелочных переводов, сигнального оборудования и систем мониторинга для всех видов транспорта:
• высокоскоростной железнодорожный транспорт;
• грузовые перевозки;
• городское и пригородное сообщение;
• смешанный трафик.