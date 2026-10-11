© voestalpine Railway Systems GmbH

voestalpine Railway Systems является ведущим в мире поставщиком системных решений для железнодорожной инфраструктуры и предлагает высококачественную продукцию, логистику и услуги в области рельсов, стрелочных переводов, сигнального оборудования и систем мониторинга.

Полностью интегрированный опыт работы с материалами, выходящий за рамки стали, и промышленная цепочка создания добавленной стоимости позволяют voestalpine понимать взаимозависимость компонентов железнодорожных путей и использовать эти знания для оптимизации стоимости жизненного цикла систем.

С помощью интеллектуальных цифровых решений voestalpine Railway Systems создает основу для современного управления маршрутами в соответствии с обещанием бренда: «Performance on Track®».