Waagner-Biro Bridge Systems AG
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Штаб-квартира
1010 Wien
Австрия
Профиль компании
Waagner-Biro Bridge Systems предлагает решения как для временного использования, так и для постоянных сооружений в районах с высокой плотностью инфраструктуры или в отдаленных и труднодоступных районах:
Панельные мосты типа Бейли: Панельные мосты представляют собой прочную модульную систему мостов, состоящую из взаимозаменяемых стандартных панелей.
Пешеходные мосты: «Мягкое мобильное решение» для пешеходов и велосипедистов.
Модульные ферменные мосты: Модульные ферменные мосты обеспечивают максимальную гибкость с точки зрения ширины проезжей части, пролета и транспортной нагрузки.
Балочные мосты: Балочные мосты WBG GOLIATH и WBH HERCULES представляют собой надежное модульное мостовое решение.
Обучение и техническое обслуживание: Waagner-Biro Bridge Systems предлагает комплексные тренинги и поддержку.
Деловые возможности
Стальные мосты
Waagner-Biro Bridge Systems предлагает решения как для временного использования, так и для постоянных сооружений в районах с высокой плотностью инфраструктуры или в отдаленных и труднодоступных районах: для развития территорий, а также для экстренной помощи (во время стихийных бедствий), логистики и тактического использования военной техники, для изменения направления текущих работ или для временного проезда тяжелой техники, проезда пешеходов и велосипедистов, а также для перехода сетей и труб.