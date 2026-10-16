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Waagner-Biro Bridge Systems AG

Краткая информация
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Австрийская компания Waagner-Biro Bridge Systems является производителем комплексных модульных решений для стальных мостов. Компания занимается проектированием стальных мостов по всему миру более 170 лет и на сегодняшний день построила свыше 5 000 мостов.

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Как связаться

Штаб-квартира

Waagner-Biro Bridge Systems AG
Wipplingerstraße 25/30a
1010 Wien
Австрия
bridge@wb-bs.com
https://www.waagnerbiro-bridgesystems.com
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О компании

Профиль компании

Waagner-Biro Bridge Systems предлагает решения как для временного использования, так и для постоянных сооружений в районах с высокой плотностью инфраструктуры или в отдаленных и труднодоступных районах:

Панельные мосты типа Бейли: Панельные мосты представляют собой прочную модульную систему мостов, состоящую из взаимозаменяемых стандартных панелей.
Пешеходные мосты: «Мягкое мобильное решение» для пешеходов и велосипедистов.
Модульные ферменные мосты: Модульные ферменные мосты обеспечивают максимальную гибкость с точки зрения ширины проезжей части, пролета и транспортной нагрузки.
Балочные мосты: Балочные мосты WBG GOLIATH и WBH HERCULES представляют собой надежное модульное мостовое решение.
Обучение и техническое обслуживание: Waagner-Biro Bridge Systems предлагает комплексные тренинги и поддержку.

Фото продукции
© Waagner-Biro Bridge Systems AG
Фото продукции
© Waagner-Biro Bridge Systems AG
Деловые возможности

Деловые возможности

Стальные мосты

Waagner-Biro Bridge Systems предлагает решения как для временного использования, так и для постоянных сооружений в районах с высокой плотностью инфраструктуры или в отдаленных и труднодоступных районах: для развития территорий, а также для экстренной помощи (во время стихийных бедствий), логистики и тактического использования военной техники, для изменения направления текущих работ или для временного проезда тяжелой техники, проезда пешеходов и велосипедистов, а также для перехода сетей и труб.

Фото продукции
© Waagner-Biro Bridge Systems AG