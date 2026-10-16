© Waagner-Biro Bridge Systems AG

Waagner-Biro Bridge Systems предлагает решения как для временного использования, так и для постоянных сооружений в районах с высокой плотностью инфраструктуры или в отдаленных и труднодоступных районах:

Панельные мосты типа Бейли: Панельные мосты представляют собой прочную модульную систему мостов, состоящую из взаимозаменяемых стандартных панелей.

Пешеходные мосты: «Мягкое мобильное решение» для пешеходов и велосипедистов.

Модульные ферменные мосты: Модульные ферменные мосты обеспечивают максимальную гибкость с точки зрения ширины проезжей части, пролета и транспортной нагрузки.

Балочные мосты: Балочные мосты WBG GOLIATH и WBH HERCULES представляют собой надежное модульное мостовое решение.

Обучение и техническое обслуживание: Waagner-Biro Bridge Systems предлагает комплексные тренинги и поддержку.

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