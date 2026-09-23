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Pantreon GmbH

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ZELIX MEMBRANe.KINETICS ist Pantreon's innovative Technologie mit hoher Leistung selbst bei viskosen Flüssigkeiten. Viele organische und industrielle Flüssigkeiten haben kolloide Eigenschaften, bei denen die elektrische Ladung an Grenzflächen wichtig ist. Dies wird durch elektrokinetische Mittel unterstützt.

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Firmensitz

Pantreon GmbH
Krottenseestraße 47
4810 Gmunden
Österreich
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