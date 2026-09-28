SANLAS Holding GmbH
Kurze Info über uns
Die Sanlas Holding GmbH zählt zu den bedeutendsten medizinischen Gesundheitsdienstleistern in Österreich und betreibt 12 medizinische Einrichtungen und 2 Hotels.
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Die Sanlas Holding GmbH bietet internationalen Patienten eine Komplettbetreuung vor, während und nach dem Aufenthalt (Visumsantrag, Übersetzungsarbeiten ...
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
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Firmensitz
SANLAS Holding GmbH
Parkstraße 11
8010 Graz
Österreich
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