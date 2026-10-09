Acredia Versicherung AG
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Una cuota de mercado del 55 % y un riesgo total en vigor por importe de 29 900 millones de euros: ACREDIA es el seguro de crédito líder en Austria y protege créditos en territorio nacional y en el extranjero. Controla los riesgos para sus asegurados, e interviene cuando un cliente no puede pagar.
Una cuota de mercado del 55 % y un riesgo total en vigor por importe de 29 900 millones de euros: ACREDIA es el seguro de crédito líder en Austria y protege créditos en territorio nacional y en el extranjero. Controla los riesgos para sus asegurados, e interviene cuando un cliente no puede pagar.
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1030 Wien
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