español
Seitennavigation
Inhalt

Acredia Versicherung AG

Acerca de
logo

Una cuota de mercado del 55 % y un riesgo total en vigor por importe de 29 900 millones de euros: ACREDIA es el seguro de crédito líder en Austria y protege créditos en territorio nacional y en el extranjero. Controla los riesgos para sus asegurados, e interviene cuando un cliente no puede pagar.

El grupo ACREDIA ...

Sector

Cómo contactar

Cómo contactar

Sede