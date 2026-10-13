Anton Paar GmbH
Cómo contactar
Filiales en este país
Bogota
Colombia
Sede
8054 Graz
Austria
Perfil de la empresa
Anton Paar desarrolla, produce y comercializa instrumentos de laboratorio de alta precisión y sistemas de medición de procesos, además de soluciones de automatización y robótica diseñadas a medida. La empresa es líder del mercado global en los sectores de medición de densidad y concentración, de reometría y de medición de CO2.
Entre los clientes de Anton Paar destacan los mayores productores de cerveza y refrescos, empresas de la industria química, petrolera, farmacéutica y de alimentación, así como grupos de expertos académicos de primera fila.
Oportunidades de negocio
Sistema Rheo-Raman
Reómetro MCR y Cora 5001
Anton Paar quiere mostrar los orígenes moleculares del comportamiento viscoelástico y transmitir una comprensión más profunda de las características de los materiales. Además, también se proporciona una prueba científica de los efectos reológicos observados. Los ciclos de desarrollo se pueden acortar gracias a un enfoque más selectivo.