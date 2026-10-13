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Anton Paar GmbH

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Anton Paar desarrolla, produce y comercializa instrumentos de laboratorio de alta precisión y sistemas de medición de procesos, además de soluciones de automatización y robótica diseñadas a medida.

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Anton Paar Colombia SAS
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Colombia
+576015084200
info.co@anton-paar.com
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Anton Paar GmbH
Anton-Paar-Straße 20
8054 Graz
Austria
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Sobre la empresa

Perfil de la empresa

Anton Paar desarrolla, produce y comercializa instrumentos de laboratorio de alta precisión y sistemas de medición de procesos, además de soluciones de automatización y robótica diseñadas a medida. La empresa es líder del mercado global en los sectores de medición de densidad y concentración, de reometría y de medición de CO2.

Entre los clientes de Anton Paar destacan los mayores productores de cerveza y refrescos, empresas de la industria química, petrolera, farmacéutica y de alimentación, así como grupos de expertos académicos de primera fila.

Imagen del producto
© Anton Paar GmbH
Oportunidades de negocio

Oportunidades de negocio

Sistema Rheo-Raman

Reómetro MCR y Cora 5001

Anton Paar quiere mostrar los orígenes moleculares del comportamiento viscoelástico y transmitir una comprensión más profunda de las características de los materiales. Además, también se proporciona una prueba científica de los efectos reológicos observados. Los ciclos de desarrollo se pueden acortar gracias a un enfoque más selectivo.